US Open. Свитолина завершила выступления в смешанном разряде

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала смешанного парного разряда. Вместе с бразильцем Бруно Соаресом украинка проиграла китайско-австралийской паре Шуай Чжан / Джон Пирс.
US Open. Второй круг микста
Элина Свитолина / Бруно Соарес – Шуай Чжан / Джон Пирс – 3:6, 3:6
Напомним, в первом круге Свитолина и Соарес обыграли чешский дуэт Луция Градецкая / Роман Ебавы.
Также Свитолина продолжает борьбу на US Open в женском одиночном разряде. В ночь с воскресенья на понедельник она сыграет поединок четвертого круга против Анастасии Севастовой из Латвии.
Источник — Sport.ua
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