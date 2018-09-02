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US Open. Свитолина завершила выступления в смешанном разряде

Украинка в паре с бразильцем Бруно Соаресом проиграла матч второго круга

  • 02.09.2018 13:14
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Jimmie48 Photography. Бруно Соарес и Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Бруно Соарес и Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала смешанного парного разряда. Вместе с бразильцем Бруно Соаресом украинка проиграла китайско-австралийской паре Шуай Чжан / Джон Пирс.
 
US Open. Второй круг микста
Элина Свитолина / Бруно Соарес – Шуай Чжан / Джон Пирс – 3:6, 3:6
 
Напомним, в первом круге Свитолина и Соарес обыграли чешский дуэт Луция Градецкая / Роман Ебавы.
 
Также Свитолина продолжает борьбу на US Open в женском одиночном разряде. В ночь с воскресенья на понедельник она сыграет поединок четвертого круга против Анастасии Севастовой из Латвии.
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Источник — Sport.ua

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