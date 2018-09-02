US Open. Свитолина завершила выступления в смешанном разряде

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала смешанного парного разряда. Вместе с бразильцем Бруно Соаресом украинка проиграла китайско-австралийской паре Шуай Чжан / Джон Пирс.

US Open. Второй круг микста

Элина Свитолина / Бруно Соарес – Шуай Чжан / Джон Пирс – 3:6, 3:6

Также Свитолина продолжает борьбу на US Open в женском одиночном разряде. В ночь с воскресенья на понедельник она сыграет поединок четвертого круга против Анастасии Севастовой из Латвии.