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Леся ЦУРЕНКО: «Счастлива, что смогла побороться и изменить ход игры»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями о победе над Катериной Синяковой на US Open-2018

  • 02.09.2018 10:08
  • 753 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свой выход в 1/8 финала US Open-2018 после победы над чешкой Катериной Синяковой.

- Синякова играла в начале очень хорошо. У нее совсем другая игра по сравнению с другими теннисистами, ее мячи очень плоские. Я не сразу осознала насколько низко нужно быть, чтобы их поднять. Потом я немного адаптировалась и поняла, как мне нужно играть, и начала бороться.

После победы над Возняцки уже со вчера я перестала думать о прошлом матче. И сегодня, как я сказала, это был совсем другой теннис. С Каролин у нас были затяжные розыгрыши, хотя и сегодня они были также, но это совсем другой ритм. Я так счастлива, что смогла побороться и изменить ход игры. В Нью-Йорке потрясающая атмосфера, такие большие стадионы они очень особенные. Спасибо всем, кто пришел сюда поддержать.

Наверное, самым сложным было психологически настроиться на этот матч. Так часто бывает, когда обыгрываешь кого-то из «топов», то сложно максимально собраться, выходя после этого на встречу с игроком... Ну, который не совсем «топ». Это такое психологическое испытание. Я все это знала, готовилась к этому и, в общем-то, сохранила над собой контроль. Но не совсем это было легко. Пригодился предыдущий опыт. Сегодня было полегче преодолеть себя. Это очень важно.

- А что с рукой? Запястье заклеено, да и сложилось впечатление, что в начале матча ты не совсем уверенно чувствовала мяч, ил и просто осторожничала?
- На самом деле я немного побаивалась за руку, выполняя подачу. Неприятные и болезненные ощущения еще есть, но уже не так сильно, как во время матча против Каролины.

- Ты же знала, в принципе, чего ждать от Катерины? Вы вместе тренировались раньше…
- Знала и понимала. Более того, мне кажется, что на тренировках она била еще сильнее, чем в матче, во всяком случае, таких длинных розыгрышей, как сегодня, у нас с ней не было. Не получалось просто. А тут мы не раз по долгу разыгрывали мячи. Правда, отмечу, хотя об этом уже, наверное, все говорили, корты в этом году медленнее, чем раньше. Мне это подходит. Да, нужно больше бегать, терпеть, держать мяч. Тогда можно рассчитывать, что соперница ошибется.

- Сегодня было жарко?
- Да ладно! По сравнению с первыми днями очень комфортная погода! Жарковато, но нет той ужасной влажности. Вчера, конечно, было прохладнее, но и сегодня я не испытывала дискомфорта.

- А ты, когда больше любишь играть: в утреннюю сессия, в вечернюю?
- Я особо не переборчивая, но уже если придираться к мелочам, то не хочется играть первым запуском. Все остальное меня устраивает. Я просто такой человек, мне нужно немного времени для того, чтобы настроится: люблю походить, размяться, подумать, покушать, полежать, а только потом выходить на корт. И перед самым выходом размяться еще раз.

- Вот уже третий матч подряд ты не ошибаешься, когда берешь повторы. Ты так тонко чувствуешь попадание? Вот и сегодня тебе крикнули «аут», а повтор показал, что права была ты, мяч на 1,5 миллиметра задел линию.
- Не знаю даже… Может быть начала чувствовать. Но вот эти полтора миллиметра – это удача. Раньше я часто говорила, что невезучая, но теперь получается, что все изменилось. Это здорово! Теперь я фартовая.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Леся Цуренко сыграет с еще одной чешкой — Маркетой Вондроушовой.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    andrejj09
    online
      andrejj09, 02.09.2018 10:43
    0
    ...ее мячи очень плоские...
    Не такї вони в неї вже і плоскі.М'ячі як м'ячі
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