Завацкая проиграла финал турнира ITF в Будапеште

Украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проиграла финальный матч на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште. В финале украинка уступила Иге Святек из Польши (№298 WTA), которая недавно выиграла юниорский Уимблдон.
Будапешт. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Ига Святек (Польша) – 2:6, 2:6
Катарина Завацкая (Украина) – Ига Святек (Польша) – 2:6, 2:6
Напомним, в полуфинале Завацкая переиграла Тамару Корпач из Германии.
В прошлом году приблизительно это же время Завацкая проиграла финал идентичного турнира в Дунакеси, уступив в финальном матче Даяне Ястремской.
Источник — Sport.ua
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