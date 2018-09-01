Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Завацкая проиграла финал турнира ITF в Будапеште

Украинка не сумела составить конкуренцию победительнице юниорского Уимблдона

  • 01.09.2018 14:28
  • 559 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая
Украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проиграла финальный матч на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште. В финале украинка уступила Иге Святек из Польши (№298 WTA), которая недавно выиграла юниорский Уимблдон.
 
Будапешт. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Ига Святек (Польша) – 2:6, 2:6
 
Напомним, в полуфинале Завацкая переиграла Тамару Корпач из Германии.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.