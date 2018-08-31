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Будапешт. Завацкая сыграет в финале

Украинка в тяжелейшем трехсетовом поединке вырвала победу на тай-брейке финальной партии

  • 31.08.2018 16:05
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
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ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая
31 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) выиграла поединок 1/2 финала. Украинская теннисистка в трех сетах переиграла третий номер посева Тамару Корпач из Германии (№180 WTA).
 
Будапешт. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 3:6, 6:2, 7:6(2)
 
Теннисистки провели на корте 2 часа и 57 минут. Каждая выиграла по сету, но основная борьба прошла в третьей партии.
 
Завацкая повела со счетом 3:0 с двумя брейками, но Корпас смогла вернутся в игру и даже выйти вперед, выиграв 5 геймов подряд. Пришлось отыгрываться уже украинке, которая сравнялась на пяти и в следующем гейме заработала тройной скрытый матчбол. Но и на этом девушки не остановились, затяжной 11-й гейм остался за немкой, которая успела отыграть и четвертый брейкпоинт. В 12-м гейме Корпас заработала двойной матчбол, который вновь не был реализован.
 
Партия перешла на тай-брейк, на котором лучше себя показала Катарина. Начав с 4:0, она уже не отпустила.
 
В финале украинка встретится с польской теннисисткой Игой Святек (№298 WTA), которая в этом году выиграла юниорский Уимблдон.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2018 16:12
    +3
    Куда же Кате без трехсетового трехчасового матча?) Молодец, что дожала соперницу, на бумаге выглядевшую фаворитом. Теперь финал с очень перспективной польской юниоркой, недавно выигравшей юниорский Уимблдон.
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