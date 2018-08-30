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Будапешт. Завацкая вышла в полуфинал, обыграв первую сеяную

Украинка в двух сетах разобралась с первой ракеткой Болгарии

  • 30.08.2018 16:37
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ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая
30 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) выиграла поединок 1/4 финала. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Викторию Томову из Болгарии (№142 WTA), которая была посеяна в Венгрии под первым номером.
 
Будапешт. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 6:4, 7:5
 
В следующем раунде Завацкая сыграет против третьей ракетки турнира Тамары Корпач из Германии.
 
В предыдущем раунде Завацкая переиграла Джулию Гатто-Монтиконе из Италии.
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Источник — Sport.ua

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