Будапешт. Завацкая вышла в полуфинал, обыграв первую сеяную

30 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) выиграла поединок 1/4 финала. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Викторию Томову из Болгарии (№142 WTA), которая была посеяна в Венгрии под первым номером.

Будапешт. 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 6:4, 7:5

В следующем раунде Завацкая сыграет против третьей ракетки турнира Тамары Корпач из Германии.