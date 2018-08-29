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Будапешт. Завацкая вышла в четвертьфинал

Украинка справилась с Джулией Гатто-Монтиконе

  • 29.08.2018 15:34
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая

Во втором раунде турнира ITF в Будапеште Катарина Завацкая встречалась с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе, занимающей 247-е место в рейтинге WTA.

Украинка одержала победу в непростом трехсетовом поединке, который продолжался 3 часа и 3 минуты.

2-й раунд

Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – Катарина Завацкая (Украина, 7) – 7:5, 4:6, 3:6

Следующей соперницей Завацкой станет победительница встречи между Моникой Килнаровой и первой ракеткой турнира Викторией Томовой.

Напомним, ранее Завацкая не смогла пройти квалификацию US Open.

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Источник — Sport.ua

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