Будапешт. Завацкая вышла в четвертьфинал

Во втором раунде турнира ITF в Будапеште Катарина Завацкая встречалась с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе, занимающей 247-е место в рейтинге WTA.
Украинка одержала победу в непростом трехсетовом поединке, который продолжался 3 часа и 3 минуты.
2-й раунд
Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – Катарина Завацкая (Украина, 7) – 7:5, 4:6, 3:6
Следующей соперницей Завацкой станет победительница встречи между Моникой Килнаровой и первой ракеткой турнира Викторией Томовой.
Напомним, ранее Завацкая не смогла пройти квалификацию US Open.
Источник — Sport.ua
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