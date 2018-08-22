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US Open. Завацкая проиграла на старте квалификации

Украинка в двух сетах ожидаемо уступила американке Кристи Ан

  • 22.08.2018 00:38
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая
21 августа (по местному времени) на Открытом чемпионате США по теннису украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) провела поединок первого круга квалификации против Кристи Ан из США (№145 WTA). Украинка достойно сражалась, но проиграла в двух сетах более опытной сопернице.
 
US Open. Первый раунд квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристи Ан (США) – 4:6, 3:6
 
По разу в каждой партии украинке удалось взять подачу соперницы, но свою Катарина не удержала дважды в первом сете и трижды – во втором. Американка играла стабильнее, зарабатывала больше очков и ее победа читалась где-то в середине первой партии. К счастью, Завацкая не опустила руки и играла до последнего, хотя и особой выгоды это ей не принесло.
 
 
Кристи Ан во втором круге встретится с Кэти Данн или Онс Жабер, а Катарине нужно и дальше прогрессировать, данные для этого неплохие.
 

 

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Источник — Sport.ua

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