US Open. Завацкая проиграла на старте квалификации

21 августа (по местному времени) на Открытом чемпионате США по теннису украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) провела поединок первого круга квалификации против Кристи Ан из США (№145 WTA). Украинка достойно сражалась, но проиграла в двух сетах более опытной сопернице.

US Open. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Кристи Ан (США) – 4:6, 3:6

По разу в каждой партии украинке удалось взять подачу соперницы, но свою Катарина не удержала дважды в первом сете и трижды – во втором. Американка играла стабильнее, зарабатывала больше очков и ее победа читалась где-то в середине первой партии. К счастью, Завацкая не опустила руки и играла до последнего, хотя и особой выгоды это ей не принесло.

Кристи Ан во втором круге встретится с Кэти Данн или Онс Жабер, а Катарине нужно и дальше прогрессировать, данные для этого неплохие.