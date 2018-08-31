Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «На US Open всегда невероятная атмосфера»

Украинка прокомментировала свою победу над Ван Цян

  • 31.08.2018 23:09
  • 409 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Ван Цян в третьем раунде US Open и предстоящий матч с Анастией Севастовой:

«Во втором сете дала Ван небольшой шанс на камбэк. Во второй партии она немного наладила свою игру. Но я быстро на это отреагировала и ожидала своего шанса, и я заработала этот шанс, сыграв очень агрессивно.

На US Open всегда невероятная атмосфера на трибунах. На каком бы корте ты не играла. Я очень счастлива играть перед этими болельщиками. Нью-Йорк всегда заряжает меня энергией.

Севастова? (следующая соперница Свитолиной) Она — очень техничный игрок, который часто режет, использует разнообразный арсенал ударов. Я попытаюсь показать мой лучший теннис. Попробую быстро восстановится, ведь мне предстоит поединок и миксте. После этого уже буду наслаждаться победой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Xsport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ssssyab
    online
      ssssyab, 31.08.2018 23:24
    -1
    Удачі! Потрібен нарешті чвертьфінал.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 23:30
    -1
    ssssyab, 31.08.2018 23:24
    Удачі! Потрібен нарешті чвертьфінал.
    Взагалі то на шлемах потрібен хоч півфінал, бо 1/4 в Еліни вже була на РГ і АО.
    Ссылка
    ssssyab
    online
      ssssyab, 31.08.2018 23:48
    -1
    vit-2, 31.08.2018 23:30
    ssssyab, 31.08.2018 23:24 Удачі! Потрібен нарешті чвертьфінал. Взагалі то на шлемах потрібен хоч півфінал, бо 1/4 в Еліни вже була на РГ і АО.
    Я про US Open
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.