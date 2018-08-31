Элина СВИТОЛИНА: «На US Open всегда невероятная атмосфера»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Ван Цян в третьем раунде US Open и предстоящий матч с Анастией Севастовой:

«Во втором сете дала Ван небольшой шанс на камбэк. Во второй партии она немного наладила свою игру. Но я быстро на это отреагировала и ожидала своего шанса, и я заработала этот шанс, сыграв очень агрессивно.

На US Open всегда невероятная атмосфера на трибунах. На каком бы корте ты не играла. Я очень счастлива играть перед этими болельщиками. Нью-Йорк всегда заряжает меня энергией.

Севастова? (следующая соперница Свитолиной) Она — очень техничный игрок, который часто режет, использует разнообразный арсенал ударов. Я попытаюсь показать мой лучший теннис. Попробую быстро восстановится, ведь мне предстоит поединок и миксте. После этого уже буду наслаждаться победой».