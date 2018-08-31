Победа Свитолиной над Ван Цян. Обзор матча

Элина Свитолина в третьем раунде US Open уверенно обыграла китаянку Ван Цян – 6:4, 6:4:
Источник — Евроспорт
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Элина Свитолина в третьем раунде US Open уверенно обыграла китаянку Ван Цян – 6:4, 6:4:
Источник — Евроспорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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