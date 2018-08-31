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Победа Свитолиной над Ван Цян. Обзор матча

Видеообзор поединка третьего раунда US Open между Элиной Свитолиной и Ван Цян

  • 31.08.2018 23:01
  • 597 просмотров
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина в третьем раунде US Open уверенно обыграла китаянку Ван Цян – 6:4, 6:4:

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Источник — Евроспорт

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