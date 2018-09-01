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Катарина Завацкая – Ига Святек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка сыграет в финале турнира ITF в Будапеште

  • 01.09.2018 13:00
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая
Первого сентября на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет финальный поединок против Иги Святек из Польши (№298 WTA), которая недавно выиграла юниорский Уимблдон.
 
Поединок состоится на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 3,25 против 1,27.
 
В предыдущем раунде Завацкая переиграла Тамару Корпач из Германии.
 
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Источник — Sport.ua

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