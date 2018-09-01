Катарина Завацкая – Ига Святек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет финальный поединок против Иги Святек из Польши (№298 WTA), которая недавно выиграла юниорский Уимблдон.

Поединок состоится на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 3,25 против 1,27.