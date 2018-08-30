Мальорка. Стаховский уступил в 1/4 финала парного разряда

а шо, рівненько німці та жабоїди вздують кротів? Я вже мовчу за бритів...

00:31 — nik_291

Тренер игроков выбирает кого нужно купить. ну а руководство клуба решает. А вот когда продают, то...

00:18 — nik_291

тренер ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ НА ЭМОЦИЯ И НА САМООТДАЧЕ БЕЗ 2-3 ПЛАНОВ НА КАЖДУЮ ИГРУ С АР...

00:03 — samird

Думаю, что это эмоции. Вернидуб очень эмоциональный человек. С одной стороны это хорошо, а другой...