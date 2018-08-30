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Мальорка. Стаховский уступил в 1/4 финала парного разряда

Украинский теннисист в дуэте с Мэттом Ридом из Австралии потерпел поражение от итальянской пары

  • 30.08.2018 23:01
  • 130 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинец Сергей Стаховский провел второй поединок за день на хардовом челленджере в Мальорке. В парном разряде украинец потерпел поражение в дуэте с Мэттом Ридом из Австралии
 
Мальорка. 1/4 финала парного разряда
Томас Фаббиано / Лука Ванни (оба – Италия) – Сергей Стаховский (Украина) / Мэтт Рид (Австралия) – 4:6, 6:4, 10:8
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 30.08.2018 23:59
    0
    Молодец, вот здесь я поднял стааочку, жаль у меня нет миллиона.
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