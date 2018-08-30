Мальорка. Стаховский уступил в 1/4 финала парного разряда

Украинец Сергей Стаховский провел второй поединок за день на хардовом челленджере в Мальорке. В парном разряде украинец потерпел поражение в дуэте с Мэттом Ридом из Австралии
Мальорка. 1/4 финала парного разряда
Томас Фаббиано / Лука Ванни (оба – Италия) – Сергей Стаховский (Украина) / Мэтт Рид (Австралия) – 4:6, 6:4, 10:8
Напомним, ранее Стаховский проиграл матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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