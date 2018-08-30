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Катарина Завацкая – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире ITF в Будапеште

  • 30.08.2018 14:35
  • 530 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая
30 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Виктории Томовой из Болгарии (№142 WTA).
 
Поединок состоится вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,9 против 1,95.
 
В предыдущем раунде Завацкая переиграла Джулию Гатто-Монтиконе из Италии.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 30.08.2018 14:14
    +1
    Вдачі, Катарина!
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 30.08.2018 15:02
    0
    Какой убогий уровень тенниса - один линейный на все линии!!! Впрочем, больше и не нужно, т.к. в 3 метрах по бокам на соседних кортах без какого-либо разделения идут параллельные матчи, и крики линейных стали бы всем мешать. Хорошо, если мячи с соседних кортов залетать не будут во время розыгрышей...
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 30.08.2018 15:03
    0
    P.S. "уровень тенниса" - имел в виду организацию турнира.
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