Катарина Завацкая – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Виктории Томовой из Болгарии (№142 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,9 против 1,95.
В предыдущем раунде Завацкая переиграла Джулию Гатто-Монтиконе из Италии.
Источник — Sport.ua
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