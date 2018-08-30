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СВИТОЛИНА: Для меня большая честь провести прощальный турнир с Савчук

Украинская теннисистка выступит в парном разряде US Open-2018 вместе со своей соотечественницей

  • 30.08.2018 11:31
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в паре с Ольгой Савчук на US Open-2018. Впервые с US Open-2016 Свитолина заявилась в парную сетку турнира Grand Slam.

«Это особенный случай. Моя лучшая подруга Оля Савчук проводит свой последний турнир серии Большого шлема, и мы решили сыграть вместе на ее прощальных соревнованиях. Полгода назад стало известно, во всяком случае мне, что Оля собирается завершить карьеру, мы как-то одновременно придумали составить парный дуэт в Нью-Йорке. Для меня большая честь, что она решила именно со мной провести свой прощальный турнир. Я очень рада оказаться с ней на одной стороне корта. Оля для меня очень близкий и очень особенный человек. Мы встретились, когда я только начинала играть турниры ITF, а она уже была опытной теннисисткой. И она сразу проявила ко мне искреннюю симпатию, помогала советами, да и вообще много чем. Оля — замечательный игрок и совершенно фантастический человек», — сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что после окончания US Open-2018 Савчук завершит карьеру.

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Источник — Большой теннис Украины

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