СВИТОЛИНА: Для меня большая честь провести прощальный турнир с Савчук

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в паре с Ольгой Савчук на US Open-2018. Впервые с US Open-2016 Свитолина заявилась в парную сетку турнира Grand Slam.

«Это особенный случай. Моя лучшая подруга Оля Савчук проводит свой последний турнир серии Большого шлема, и мы решили сыграть вместе на ее прощальных соревнованиях. Полгода назад стало известно, во всяком случае мне, что Оля собирается завершить карьеру, мы как-то одновременно придумали составить парный дуэт в Нью-Йорке. Для меня большая честь, что она решила именно со мной провести свой прощальный турнир. Я очень рада оказаться с ней на одной стороне корта. Оля для меня очень близкий и очень особенный человек. Мы встретились, когда я только начинала играть турниры ITF, а она уже была опытной теннисисткой. И она сразу проявила ко мне искреннюю симпатию, помогала советами, да и вообще много чем. Оля — замечательный игрок и совершенно фантастический человек», — сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что после окончания US Open-2018 Савчук завершит карьеру.