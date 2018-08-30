Слоан СТИВЕНС: «Никогда раньше не видела Калинину»

"Думаю, игра будет бескомпромиссной, волевой, с преимуществом хозяев, но хотелось бы увидеть...

Да, нынешний "Аякс" не слабаки. Их измором не взять, как штольню.

Мне в 74-75-м больше нравились Блохин и Онищенко.

не обращай внимание, это известный киевский упырь не может произнести слова Шахтер

10:10 — zac76

Ну, что можно сказать? Глупая и вредная инициатива. Есть нормальные люди, которые, гипотетически,...

10:09 — avadon78

Всех на нейтральные поля и без болельщиков! Что бы ВСЕ на турнирах были в равных условиях. :...

10:07 — nesenyk

Да успокойся уже ты,троль дерьнамовский,жмуркис входит в ближайшее окружение мертвечука и как раз...