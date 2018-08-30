Слоан СТИВЕНС: «Никогда раньше не видела Калинину»

25-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу над 21-летней украинской Ангелиной Калининой во втором круге US Open-2018.
«Я действительно не видела ее никогда раньше. Сложно играть с соперницей, которую видишь впервые. Иногда не получается показывать свой лучший теннис, но бороться нужно все равно. Мне нужно было выдержать ее напор и использовать свои шансы. Само собой, я хотела бы сыграть лучше. Но я все же нашла способ добыть победу. Хотя я немного нервничала», — сказала Стивенс.
Стивенс является действующей чемпионкой US Open.
Источник — WTA
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