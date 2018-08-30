Элина СВИТОЛИНА: «С нетерпением жду следующий матч»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата США над Татьяной Марией.



«Очень довольна своей сегодняшней игрой. Я точно знала, что и как мне нужно делать, чтобы победить, и я довольна тем, как провела матч», - призналась Свитолина на послематчевом интервью.



«Какие были ключевые моменты сегодня? Было несколько успешных мячей, когда мне удавалось завершать розыгрыши у сетки, и также для меня было важно хорошо двигаться по корту. Думаю, мне сегодня это удалось.



Сейчас в Нью-Йорке очень жаркая погода и правильная подготовка к матчу - один из ключевых моментов. Мой тренер вчера вечером мне писал напоминания, что нужно пить как можно больше воды, и это очень мне помогло (смеется). Я чувствую себя хорошо, сосредоточена на своей игре и жду с нетерпением свой следующий матч».

