Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «С нетерпением жду следующий матч»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Татьяной Марией

  • 30.08.2018 04:50
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата США над Татьяной Марией.

«Очень довольна своей сегодняшней игрой. Я точно знала, что и как мне нужно делать, чтобы победить, и я довольна тем, как провела матч», - призналась Свитолина на послематчевом интервью.

«Какие были ключевые моменты сегодня? Было несколько успешных мячей, когда мне удавалось завершать розыгрыши у сетки, и также для меня было важно хорошо двигаться по корту. Думаю, мне сегодня это удалось.

Сейчас в Нью-Йорке очень жаркая погода и правильная подготовка к матчу - один из ключевых моментов. Мой тренер вчера вечером мне писал напоминания, что нужно пить как можно больше воды, и это очень мне помогло (смеется). Я чувствую себя хорошо, сосредоточена на своей игре и жду с нетерпением свой следующий матч».
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.