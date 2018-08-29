ФТУ: «Не считаем матчи Долгополова и Бондаренко договорными»

Пресс-секретарь Федерации тенниса Украины Юрий Сосновский прокомментировал ситуацию с обвинением украинцев Александра Долгополова и Катерины Бондаренко в участии в договорных матчах.
«Любые подозрения по поводу договорных матчей мы рассматриваем лишь в том случае, если нам поступает информация от Tennis Integrity Unit. В данном случае таковой не было – прошел год, а TIU никаких претензий не предъявила. Значит, не нашли ничего криминального.
И что удивительного в поражении Долгополова от Монтейру? Он ему и раньше проигрывал. Не подходит стиль игры. И Саша, и Катя (она – в последнее время) могут проиграть кому-угодно в любой момент.
И что, каждое такое поражение расценивать как договорной матч? Тогда почти всю женскую первую десятку нужно брать под подозрение после нынешнего «Уимблдона».
С нашей точки зрения, даже комментировать нечего. TIU не предъявляет претензий. Игроки не обращались к федерации с просьбой помочь им. Мне остается лишь добавить, что мы не считаем эти матчи договорными», – сказал Сосновский.
Источник — Time.kz
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