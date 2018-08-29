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ФТУ: «Не считаем матчи Долгополова и Бондаренко договорными»

Федерации тенниса Украины ответила на обвинения казахстанской стороны

  • 29.08.2018 21:47
  • 909 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Пресс-секретарь Федерации тенниса Украины Юрий Сосновский прокомментировал ситуацию с обвинением украинцев Александра Долгополова и Катерины Бондаренко в участии в договорных матчах.
 
«Любые подозрения по поводу договорных матчей мы рассматриваем лишь в том случае, если нам поступает информация от Tennis Integrity Unit. В данном случае таковой не было – прошел год, а TIU никаких претензий не предъявила. Значит, не нашли ничего криминального.
 
И что удивительного в поражении Долгополова от Монтейру? Он ему и раньше проигрывал. Не подходит стиль игры. И Саша, и Катя (она – в последнее время) могут проиграть кому-угодно в любой момент.
 
И что, каждое такое поражение расценивать как договорной матч? Тогда почти всю женскую первую десятку нужно брать под подозрение после нынешнего «Уимблдона».
 
С нашей точки зрения, даже комментировать нечего. TIU не предъявляет претензий. Игроки не обращались к федерации с просьбой помочь им. Мне остается лишь добавить, что мы не считаем эти матчи договорными», – сказал Сосновский.
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Источник — Time.kz

(1 голос)

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Комментарии
    gucci1992
    online
      gucci1992, 29.08.2018 22:14
    0
    С футболерів почали брати досвіт?
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.08.2018 22:14
    0
    последнее время взялись и за теннис... Функционеры международной теннисной федерации как можно дольше оттягивали этот момент истины, пытаясь убедить народ, что в теннисе нет договорняков. Оказывается есть, и еще какие! Что, тотализатор просто так придумали? И теннис оказался таким-же коррумпированным, как и все остальные виды спорта, где крутятся приличные деньги. Одни только вылеты первых номеров посева на Уимблдоне за последние несколько лет, чего стоят...И вдруг наша федерация свалилась с дуба, и лепечет о том, что наши спортсмены все в белом... Ну,ну... так мы и поверели.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.08.2018 22:21
    +1
    Владимир Копяк, 29.08.2018 22:14
    последнее время взялись и за теннис... Функционеры международной теннисной федерации как можно дольше оттягивали этот момент истины, пытаясь убедить народ, что в теннисе нет договорняков. Оказывается есть, и еще какие! Что, тотализатор просто так придумали? И теннис оказался таким-же коррумпированным, как и все остальные виды спорта, где крутятся приличные деньги. Одни только вылеты первых номеров посева на Уимблдоне за последние несколько лет, чего стоят...И вдруг наша федерация свалилась с дуба, и лепечет о том, что наши спортсмены все в белом... Ну,ну... так мы и поверели.
    Никто ни за что не взялся. Просто некоторые казахские буки не хотят платить по счетам с помощью карманных судов. Смешно, когда в целом мире об этих "договорняках" никто ничего не знает, зато казахские суды все уже порешали. Хоть к семи годам расстрела не приговорили.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.08.2018 23:21
    0
    Может они что-то знают такое, о чем мы тут , в Украине, и не догадываемся?
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