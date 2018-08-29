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Суд Алматы признал Долгополова и Бондаренко участниками договорняков

Букмекерам разрешили не выплачивать ставки по матчам украинских теннисистов

  • 29.08.2018 21:25
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Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов
Городской суд Алматы разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко
 
Под подозрение попали два матча, который состоялись 20 августа 2017. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии на Connecticut Open – 2:6, 2:6.
 
Тот самый матч Долгополова
 

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Некоторые букмекеры заподозрили, что матчи договорные и обратились в суд. Внутренние правила позволяют букмекерским компаниям не выплачивать выигрыш, если есть подозрение в договорном статусе конкретного событися.
 
Отметим, что в течение года было еще 6 исков в других судах Алматы и Астаны, которые обязали букмекерские конторы выплатить игрокам выигрыши, так как матчи не были признанными договорными со стороны Международной федерации тенниса или Tennis Integridy Unit.
 
Напомним, в 2017 году сообщалось, что организация по борьбе с договорными матчами проверит игру Долгополова. Сам теннисист завлял, что ситуация похожа на цирк.
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Источник — Time.kz

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