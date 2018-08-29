Ангелина КАЛИНИНА: «Очень жду матча против Стивенс»

В первом раунде US Open Ангелина Калинина обыграла Катинку фон Дайхманн, и теперь сыграет с действующей чемпионкой турнира Слоан Стивенс.

Украинка считает, что прохождение квалификации пошло ей на пользу:

«В квалификации у меня было три обычных матча, я играла против теннисисток с рейтингом от 120 до 200, не могу сказать, что это был какой-то другой уровень. На любых категориях, будь-то турниры 25-тысячники, 60-тысячники, сотня, случаются такие матчи. Даже первый круг, это та же самая квалификация, я считаю, что мне повезло с жеребьевкой. Вот Слоан Стивенс – это человек, который стоит в топ-пятерке, это уже другой уровень.

В первом круге против Катинки фон Дайхманн было много эмоций с моей стороны, я вышла и была достаточно напряжена. Не могла хорошо оценить ситуацию в первом сете. Принимала явно неверные решения, потом поменяла тактику, лучше разбиралась в игре, четко принимала решения, видела корт. Против соперницы такого защитного плана мне было играть непросто, она очень неплохо играла, так что это был тяжелый матч. В третьем сете, насколько я поняла, судороги начали сводить ей ноги. При 3-2 она автоматически отдала два гейма, затем попыталась на медицинском перерыве что-то сделать, но ей было плохо, так что она вообще снялась. С 3-2 на практически 6-2 счет прошел очень быстро.

Лично для меня проход квалификации – это отличная разминка, она очень много дала. Потому что я нахожусь в игре. Четвертый был матч, да, есть небольшая усталость, конечно, но это и большая помощь, ты на ходу. Мне так проще, чем выходить с первого круга, с нуля и сразу начинать играть.

Очень жду свой матч против Слоан Стивенс. Прекрасный игрок, атмосфера, корт, либо центральный, либо Луи Армстронг. Это отличная возможность сыграть на такой арене и против такого игрока. Очень жду этот матч».