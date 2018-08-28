Свитолина отказала в интервью российским журналистам

Какие кроты все-таки конченные! Все украинцы болеют за наши клубы с Украины в Еврокубках...кроме ...

Да жопа Динамо. Норм уровня у нас только ШД остался.

Ну ты ньюб походу тут. Почти все болелы ШД болеют за Динамо и говна не льют в отличие от Динамов...

20:47 — rokkino

Та там и до Жозе несколько проваленных сезонов.Как сэр Алекс ушол,так и закончился МЮ.Это мне чем...

20:44 — DamBuster

Чувак, ты реально без понятия о чем толкуешь, если говоришь, что селекция МЮ Фергюссона достойна ...