Свитолина отказала в интервью российским журналистам

Украинкая теннисистка Элина Свитолина отказала в интервью телеканалу «Eurosport Russia» в Нью-Йорке.
После победы над американкой Сачией Викери первая ракетка Украины отказалась от флеш-интервью, ответив: «Извините, я не могу».
Напомним, во втором круге Открытого чемпионата США Свитолина сыграет против немки Татьяны Марии, которая выбила ее в первом раунде Уимблдона.
Источник — Twitter
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- В мене немає часу.
И побежала. А те рассердились:
- Не, ну ты пасматри, какая наглая. Часов у неё нет, так что, нельзя интервью дать???
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