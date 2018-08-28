Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина отказала в интервью российским журналистам

Украинкая теннисистка не захотела общаться с телеканалом «Eurosport Russia»

  • 28.08.2018 20:00
  • 3271 просмотр
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинкая теннисистка Элина Свитолина отказала в интервью телеканалу «Eurosport Russia» в Нью-Йорке.
 
После победы над американкой Сачией Викери первая ракетка Украины отказалась от флеш-интервью, ответив: «Извините, я не могу».
 
Напомним, во втором круге Открытого чемпионата США Свитолина сыграет против немки Татьяны Марии, которая выбила ее в первом раунде Уимблдона.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andry1994
    online
      Andry1994, 28.08.2018 20:08
    -22
    Спорт Юа ви реально такi дибiли там всi?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.08.2018 20:15
    +15
    Всё было не так. Она им говорит:
    - В мене немає часу.
    И побежала. А те рассердились:
    - Не, ну ты пасматри, какая наглая. Часов у неё нет, так что, нельзя интервью дать???
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 28.08.2018 20:25
    +3
    Andry1994, 28.08.2018 20:08
    Спорт Юа ви реально такi дибiли там всi?
    А що не так?
    Ссылка
    Andry1994
    online
      Andry1994, 28.08.2018 20:32
    -2
    Dima Stoyan, 28.08.2018 20:25
    Andry1994, 28.08.2018 20:08 Спорт Юа ви реально такi дибiли там всi? А що не так?
    Достали цi висосанi з пальця сенсацii
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.