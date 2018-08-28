US Open. Серена Уильямс уверенно шагает во второй круг

Американская теннисистка Серена Уильямс (17) уверенно стартовала на Открытом чемпионате США. В первом круге экс-первая ракетка мира обыграла полячку Магду Линетт - 6:4, 6:0.
US Open/ Женщины, 1-й круг
Серена Уильямс (США, 17) — Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:0
Во втором круге Уильямс сыграет с немкой Кариной Виттефт.
Шестикратная победительница US Open Серена Уильямс получила 17-й номер посева. Для теннисистки снова сделали исключение, поскольку она получила высший номер, чем свое положения в рейтинге WTA. Такое решение приняли из-за того, что спортсменка вернулась в теннис после рождения ребенка.
Источник — Sport.ua
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