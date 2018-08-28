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US Open. Серена Уильямс уверенно шагает во второй круг

В первом матче американка обыграла Магду Линетт

  • 28.08.2018 04:51
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Метки
WTA. Серена Уильямс
© WTA. Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс (17) уверенно стартовала на Открытом чемпионате США. В первом круге экс-первая ракетка мира обыграла полячку Магду Линетт - 6:4, 6:0.
 
US Open/ Женщины, 1-й круг
Серена Уильямс (США, 17) — Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:0
 
Во втором круге Уильямс сыграет с немкой Кариной Виттефт.
 
Шестикратная победительница US Open Серена Уильямс получила 17-й номер посева. Для теннисистки снова сделали исключение, поскольку она получила высший номер, чем свое положения в рейтинге WTA. Такое решение приняли из-за того, что спортсменка вернулась в теннис после рождения ребенка.
 
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Источник — Sport.ua

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