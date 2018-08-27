Слоан СТИВЕНС: «Надаль выиграет US Open»

Третья ракетка мира Слоан Стивенс дала прогноз на стартовавший сегодня US Open-2018:

«Я считаю, что Надаль выиграет этот US Open. Для меня он главный фаворит турнира.

Как я оцениваю свои шансы стать первой ракеткой мира? Ну, я сейчас всего в двух позициях от этого результата. Стараюсь делать всё, что в моих силах, сохранять максимальную уверенность в себе и хорошо выступать на турнирах. Зарабатывать как можно больше очков, выигрывать как можно больше матчей».