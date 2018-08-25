Соболенко выиграла первый WTA-турнир в карьере

Белоруска Арина Соболенко завоевала первый в карьере одиночный титул WTA, победив испанку Карлу Суарес-Наварро в финале турнира категории Premier в Нью-Хэйвене (США) — 6:1, 6:4. Белоруска завершила встречу в свою пользу с третьего матчбола. Ранее Соболенко проиграла три финальных матча, в том числе два в этом сезоне — в Лугано и Истбурне.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. Арина выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Карлы 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Нью-Хэйвен 2018. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:1, 6:4.
В воскресенье у теннисисток будет день отдыха, а в ближайший понедельник, 27 августа, стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open.
Напомним, на US-Open сыграет шесть украинок.
Источник — Чемпионат
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