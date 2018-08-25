Соболенко выиграла первый WTA-турнир в карьере

Белоруска Арина Соболенко завоевала первый в карьере одиночный титул WTA, победив испанку Карлу Суарес-Наварро в финале турнира категории Premier в Нью-Хэйвене (США) — 6:1, 6:4. Белоруска завершила встречу в свою пользу с третьего матчбола. Ранее Соболенко проиграла три финальных матча, в том числе два в этом сезоне — в Лугано и Истбурне.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Арина выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Карлы 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Нью-Хэйвен 2018. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:1, 6:4.