Калинина – в основной сетке US Open

23:47 — korrdon

Смойся животное. Здесь тебе не рады. Тренер лучшей команды Украины поздравил шахтеров с профессио...

23:37 — Vitaliy_yatsenko

Да)) Прав Хацкевич)) Вивялється сьогодні не День Незалежності, а день Шахтьора)) Да)) Це не вилік...