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Калинина – в основной сетке US Open

Украинка смогла преодолеть квалификацию в Нью-Йорке

  • 24.08.2018 22:49
  • 795 просмотров
  • 6 комментариев
Метки
ukrinform.ru. Ангелина Калинина
© ukrinform.ru. Ангелина Калинина

В финале квалификации US Open-2018 Ангелина Калинина встречалась с австралийкой Джейми Фурлис. Напряженный трехсетовый матч продолжался более 2 часов и завершился победой Калининой.

Квалификация. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Джейми Фурлис (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:1

Имя своей соперницы Калинина узнает позже. Остальные украинки получили соперниц по первому кругу вчера.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ssssyab
    online
      ssssyab, 24.08.2018 22:52
    +4
    Молодець! Історична перемога для України.
    Ссылка
    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 24.08.2018 22:54
    -1
    Даешь Калинина - Ястремская в 1м круге!
    Ссылка
    ssssyab
    online
      ssssyab, 24.08.2018 23:17
    0
    lebroncavs, 24.08.2018 22:54
    Даешь Калинина - Ястремская в 1м круге!
    Також про це подумав,але більше хочеться двох побачити в другому колі.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 24.08.2018 23:34
    0
    Молодчинка!
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 24.08.2018 23:34
    0
    нахіба??
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 24.08.2018 23:40
    0
    адмін, а які правила у вас редагування дописів, бо тут деякі артисти пропонують з якогось горя нараз у першому колі, щоб Ястрембська із Калініною зустрілися
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