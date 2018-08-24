Калинина – в основной сетке US Open

В финале квалификации US Open-2018 Ангелина Калинина встречалась с австралийкой Джейми Фурлис. Напряженный трехсетовый матч продолжался более 2 часов и завершился победой Калининой.
Квалификация. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Джейми Фурлис (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:1
Имя своей соперницы Калинина узнает позже. Остальные украинки получили соперниц по первому кругу вчера.
Источник — Sport.ua
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