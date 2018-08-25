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Илья МАРЧЕНКО: «Плечо еще дает о себе знать»

Украинский теннисист – о вылете из US Open и состоянии здоровья

  • 25.08.2018 16:57
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Илья Марченко рассказал о поражении от Иво Карловича в квалификации US Open и о последствиях операции на плече:

«- Илья, были шансы в игре против 39-летнего Карловича?
- Карлович такой игрок, что у любого игрока против него будут шансы. И у меня их было полно во втором сете. Но он либо удачно подавал, либо удачно играл, а иногда просто везло.

- Напомни, до какой даты и сколько турниров ты еще можешь использовать защищенный рейтинг?
- До февраля, но у меня осталось всего четыре турнира, на которые я могу заявиться. Один protected оставлю на Australian Open, а где буду использовать остальные три пока еще не знаю.

- Как ты себя чувствуешь сейчас прежде всего морально?
- Плечо все еще дает о себе знать, к новым ощущениям еще нужно приспособиться. Во многих матчах мне хватало буквально пары мячей для положительного исхода. Сложись эти розыгрыши иначе, мы бы сейчас говорили об отлично проведенном лете. Да, уверенностью сейчас я похвастать не могу. Но буду пытаться дальше, ничего другого мне не остается. Если придется начинать с ноля, буду начинать с ноля».

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Источник — Xsport

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