Экс-первая ракетка мира стала тренером украинки

Экс-первая ракетка мира, победительница семи «Больших шлемов» бельгийка Жюстин Энен вошла в команду 18-летней украинки Даяны Ястремской.
В июле Ястремская стала первой теннисисткой 2000 года рождение в топ-100 рейтинга WTA. На следующей неделе она обновит свой рейтинговый рекорд.
На US Open украинка дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». В первом раунде она встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Энен уже была тренером другой украинской теннисистки – Элины Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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