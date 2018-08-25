Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-первая ракетка мира стала тренером украинки

Ястремская получила звездного наставника

  • 25.08.2018 13:55
  • 1631 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
Экс-первая ракетка мира, победительница семи «Больших шлемов» бельгийка Жюстин Энен вошла в команду 18-летней украинки Даяны Ястремской.
 
В июле Ястремская стала первой теннисисткой 2000 года рождение в топ-100 рейтинга WTA.  На следующей неделе она обновит свой рейтинговый рекорд.
 
На US Open украинка дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». В первом раунде она встретится с чешкой Каролиной Муховой.
 
Энен уже была тренером другой украинской теннисистки – Элины Свитолиной.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.