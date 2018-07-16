Рейтинг WTA. Свитолина осталась 5-й, Ястремская впервые в топ-100

По итогам неудачного Уимблдона, где Элина Свитолина выбыла в первом круге, украинка сохранила свои позиции на пятом месте рейтинга WTA.
Первой ракеткой осталась Симона Халеп. В топ-5 произошло одно изменение - победительница Уимблдона Анжелик Кербер отыграла 6 позиций и стала 4-й.
Леся Цуренко потеряла 5 мест и стала 39-й, Катерина Бондаренко теперь 81-я, Катерина Козлова 86-я, а Ястремская впервые поднялась на 100-е место (+27 мест).
Отметим прогресс Серены Уильямс, которая отыграла 153 позиции и теперь вернулась в топ-30 рейтинга - 28-е место.
Источник — WTA
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Не пригадую чи було колись таке.
Більше тільки в Сша,Ромунії,Чехії і Росії.
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