Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг WTA. Свитолина осталась 5-й, Ястремская впервые в топ-100

Украинка Элина Свитолина осталась в топ-5

  • 16.07.2018 10:16
  • 1008 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

По итогам неудачного Уимблдона, где Элина Свитолина выбыла в первом круге, украинка сохранила свои позиции на пятом месте рейтинга WTA.

Первой ракеткой осталась Симона Халеп. В топ-5 произошло одно изменение - победительница Уимблдона Анжелик Кербер отыграла 6 позиций и стала 4-й.

Леся Цуренко потеряла 5 мест и стала 39-й, Катерина Бондаренко теперь 81-я, Катерина Козлова 86-я, а Ястремская впервые поднялась на 100-е место (+27 мест).

Отметим прогресс Серены Уильямс, которая отыграла 153 позиции и теперь вернулась в топ-30 рейтинга - 28-е место.

ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ WTA.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ssssyab
    online
      ssssyab, 16.07.2018 10:38
    0
    Круто, 5 тенісисток в топ—100!
    Не пригадую чи було колись таке.
    Більше тільки в Сша,Ромунії,Чехії і Росії.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.