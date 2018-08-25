US Open. Калининой повезло со жребием

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (136) узнала соперницу по первому раунду US Open-2018. В первом круге наша теннисистка сыграет с с 24-летней Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна (WTA 166).
Обе теннисистки прошли три раунда квалификации. Вчера в решающем Калинина обыграла Джейми Фурлис (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:1.
Остальные украинки получили соперниц по первому кругу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вразі перемоги то виходить на Стівенс і тут не повезло)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.