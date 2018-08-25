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US Open. Калининой повезло со жребием

Украинка в первом раунде сыграет с квалифайером

  • 25.08.2018 09:55
  • 551 просмотр
  • 1 комментарий
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ukrinform.ru. Ангелина Калинина
© ukrinform.ru. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (136) узнала соперницу по первому раунду US Open-2018. В первом круге наша теннисистка сыграет с с 24-летней Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна (WTA 166).

Обе теннисистки прошли три раунда квалификации. Вчера в решающем Калинина обыграла Джейми Фурлис (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:1.

Остальные украинки получили соперниц по первому кругу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ssssyab
    online
      ssssyab, 25.08.2018 10:20
    0
    В першому раунді повезло,але рослаблятись не потрібно.
    Вразі перемоги то виходить на Стівенс і тут не повезло)
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