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СВИТОЛИНА: «Летаю первым классом, чтобы не усугубить травму спины»

Первая ракетка Украины рассказала о том, как предпочитает добираться на соревнования

  • 24.08.2018 08:21
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Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина

Элина Свитолина готовится к старту последнего в сезоне турнира Большого Шлема US Open, где она посеяна под 7-м номером. Она рассказала, почему предпочитает полеты первым классом.

«Летаю первым классом не потому, что я особенная. Просто мне нужно выступать, и важно, чтобы во время перелета не усугубились проблемы со спиной — у меня они небольшие, но уже очень давно. Важно, чтобы перелет не отразился на общем состоянии здоровья. Поэтому в самолете необходимы по максимуму комфортные условия», — сказала Свитолина в интервью журналу Elle.

В первом круге US Open Элина Свитолина сыграет против американки Сачии Викери.

 

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