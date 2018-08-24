СВИТОЛИНА: «Летаю первым классом, чтобы не усугубить травму спины»

Элина Свитолина готовится к старту последнего в сезоне турнира Большого Шлема US Open, где она посеяна под 7-м номером. Она рассказала, почему предпочитает полеты первым классом.

«Летаю первым классом не потому, что я особенная. Просто мне нужно выступать, и важно, чтобы во время перелета не усугубились проблемы со спиной — у меня они небольшие, но уже очень давно. Важно, чтобы перелет не отразился на общем состоянии здоровья. Поэтому в самолете необходимы по максимуму комфортные условия», — сказала Свитолина в интервью журналу Elle.

В первом круге US Open Элина Свитолина сыграет против американки Сачии Викери.