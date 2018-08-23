US Open. Состоялась жеребьевка мужской сетки турнира

Испанец Рафаэль Надаль (1) в стартовом матче встретится с соотечественником Давидом Феррером, серб Новак Джокович (6) – с венгром Мартоном Фучовичем, швейцарец Роджер Федерер (2) – с японцем Йосихито Нишиокой, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (3) – с кем-то из квалификации, болгарин Григор Димитров (8) – со швейцарцем Стэном Вавринкой (WC), немец Александр Зверев (4) – с победителем квалификационных соревнований.
Напомним, что соперниц по основной сетке узнали и пять украинок.
Источник — Sport.ua
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