Нью-Хэйвен. Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал

В четвертьфинале Людмила Киченок и Лара Арруабаррена из Испании потерпели поражение от дуэта Лаура Зигемунд (Германия) / Се Шувэй (Тайвань): 6:4, 3:6, 8:10.
Поединок продолжался почти полтора часа. На решающем тайбрейке украинско-испанская пара отыгралась с 2:6 и сравняла счет 8:8. Но затем следующие два розыгрыша ушли в актив соперниц.
Лаура Зигемунд и Се Шувэй в полуфинале встретятся с Кристиной и Каролиной Плишковыми, которые ранее в 1/4 финала обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову.
Напомним, ранее сестра Людмилы Надежда Киченок также не сумела пробиться в полуфинал турнира в Нью-Хейвене.
Источник — Большой теннис Украины
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