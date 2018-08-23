Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нью-Хэйвен. Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал

Украинская теннисистка покинула парные соревнования на турнире в США

  • 23.08.2018 21:55
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
В четвертьфинале Людмила Киченок и Лара Арруабаррена из Испании потерпели поражение от дуэта Лаура Зигемунд (Германия) / Се Шувэй (Тайвань): 6:4, 3:6, 8:10.
 
Поединок продолжался почти полтора часа. На решающем тайбрейке украинско-испанская пара отыгралась с 2:6 и сравняла счет 8:8. Но затем следующие два розыгрыша ушли в актив соперниц.
 
Лаура Зигемунд и Се Шувэй в полуфинале встретятся с Кристиной и Каролиной Плишковыми, которые ранее в 1/4 финала обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.