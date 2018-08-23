Нью-Хэйвен. Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал

В четвертьфинале Людмила Киченок и Лара Арруабаррена из Испании потерпели поражение от дуэта Лаура Зигемунд (Германия) / Се Шувэй (Тайвань): 6:4, 3:6, 8:10.

Поединок продолжался почти полтора часа. На решающем тайбрейке украинско-испанская пара отыгралась с 2:6 и сравняла счет 8:8. Но затем следующие два розыгрыша ушли в актив соперниц.

Лаура Зигемунд и Се Шувэй в полуфинале встретятся с Кристиной и Каролиной Плишковыми, которые ранее в 1/4 финала обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову.