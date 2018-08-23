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Марта КОСТЮК: «Не могу позволить себе побыть тинейджером»

Украинка – о том, на какие жертвы идет ради тенниса

  • 23.08.2018 14:40
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

16-летняя Марта Костюк рассказала о том, что из-за теннисной карьеры ее жизнь отличается от жизни ее сверстников:

«Я добрый человек, настолько, что даже если у нас будет так много проблем, я буду ждать до самого последнего, пока все не станет совершенно плохо. Тогда я такая, "Окей, нам надо разойтись". И потом я чувствую себя плохо, неделями. Это был первый раз, когда я рассталась с тренером и это было очень тяжело (с украинкой работал хорватский специалист Лука Кутаняц). Несмотря на возраст, за мной остается веское слово в принятии решений, которые меня касаются. Я всегда общаюсь с мамой, мы сначала говорим, она что-то мне объясняет, а потом я принимаю решение, что лучше. Я игрок, я чувствую, что должна делать. И так было всегда с самого начала, как я стала играть.

На своем пути я прошла через многие вещи и, очевидно, у меня совсем нет тот образ жизни, который ведут подростки, просто 0% из этого. Я даже не могу позволить себе побыть тинейджером, потому что это скажется на моем теннисе. Это трудно, но так уж есть. Конечно, в этом есть что-то грустное. Я это начинаю понимать. Раньше это было все здорово, классно, я играю, я побеждаю, а сейчас становится труднее. Но, посмотрим, думаю, я с этим справлюсь. Чего мне не достает в жизни в туре из того, что есть у подростков? Не знаю, я никогда не была тинейджером, я не знаю, что они делают. Не знаю, что творят эти сумасшедшие ребята, потому что я слышала, что они именно сумасшедшие. Я тоже такая, но не настолько.

У многих людей вне тура есть такое плохое впечатление об игроках. Особенно о WTA-туре. Они часто слышат, что, например, в ATP теннисисты тренируются друг с другом, так что у них нет спарринг-партнеров. А женщины в общем сложные натуры, с этим ничего не поделаешь, но здесь все очень мило и атмосфера очень дружеская. Я общаюсь со многими игроками. Ты хорошо себя ощущаешь, когда становишься частью чего-то, о чем мечтал».

Сегодня во втором раунде квалификации US Open-2018 Костюк сразится с Марией Боузковой.

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Источник — Sport360

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