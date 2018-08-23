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Марта Костюк – Мария Боузкова. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция поединка второго раунда квалификации US Open

  • 23.08.2018 10:40
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
23 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок второго круга квалификации против Марии Боузковой из Чехии (№171 WTA).
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Букмекеры оценивают шансы теннисисток как равные: 1,9 на Костюк и 1,95 на Боузкову. 
 
 
Напоминаем, что с девятого корта видеотрансляции нет. Ангелина Калинина также сыграет свой матч второго круга на девятом корте (четвертым запуском).
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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