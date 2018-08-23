Марта Костюк – Мария Боузкова. Текстовая трансляция

23 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок второго круга квалификации против Марии Боузковой из Чехии (№171 WTA).
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Букмекеры оценивают шансы теннисисток как равные: 1,9 на Костюк и 1,95 на Боузкову.
В первом круге Марта в трехсетовом триллере обыграла экс-украинку Валентину Ивахненко.
Напоминаем, что с девятого корта видеотрансляции нет. Ангелина Калинина также сыграет свой матч второго круга на девятом корте (четвертым запуском).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.