US Open. Калинина одержала победу на старте квалификации

Украинка Ангелина Калинина провела поединок первого круга квалификации Открытого чемпионате США против 20-летней Елены Габриэлы Рузе из Румынии.
Калинина одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.
Елена Габриэла Рузе (Румыния) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 6:7
Напомним, ранее украинец Стаховский уступил в квалификации US Open.
Источник — Sport.ua
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