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US Open. Калинина одержала победу на старте квалификации

Украинская теннисистка продолжает борьбу за путевку в основной турнир

  • 23.08.2018 03:33
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БТУ. Ангелина Калинина
© БТУ. Ангелина Калинина

Украинка Ангелина Калинина провела поединок первого круга квалификации Открытого чемпионате США против 20-летней Елены Габриэлы Рузе из Румынии.

Калинина одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.

Елена Габриэла Рузе (Румыния) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 6:7

Напомним, ранее украинец Стаховский уступил в квалификации US Open.

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Источник — Sport.ua

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