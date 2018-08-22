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Леся ЦУРЕНКО: «Болею за Костюк и очень радуюсь успехам Марты»

Украинская теннисистка рассказала, что поддерживает 16-летнюю соотечественницу

  • 22.08.2018 16:58
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала волевую победу 16-летней украинки Марты Костюк над россиянкой Валентиной Ивахненко в квалификации US Open:
 
– Видела, что Марта играла очень агрессивно, пыталась забить много мячей на вылет, но это не все время срабатывало. Но в концовке сета я заметила, как процент ее удачных розыгрышей рос и рос. Думаю, это было ключом к победе в партии. На некоторых очках она была супер-активна. Это нечто невероятное, это то, что делает ее уникальной. 
 
Она всегда была хороша и все говорили, что она может стать будущим украинского тенниса, что может быть действительно отличным игроком. В таком возрасте ты никогда не знаешь наверняка, потому что у нас много хороших ребят. Сейчас я вижу, что она может играть на самом деле здорово, я за нее болею. Иногда мы вместе тренируемся, мне нравится она и по своим личным качествам, она очень сообразительная. Ей 16 лет, а она уже очень умненькая. Мой экс-наставник работает с ней сейчас, поэтому я очень радуюсь ее успехам.
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Источник — WTA

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