Леся ЦУРЕНКО: «Болею за Костюк и очень радуюсь успехам Марты»

– Видела, что Марта играла очень агрессивно, пыталась забить много мячей на вылет, но это не все время срабатывало. Но в концовке сета я заметила, как процент ее удачных розыгрышей рос и рос. Думаю, это было ключом к победе в партии. На некоторых очках она была супер-активна. Это нечто невероятное, это то, что делает ее уникальной.

Она всегда была хороша и все говорили, что она может стать будущим украинского тенниса, что может быть действительно отличным игроком. В таком возрасте ты никогда не знаешь наверняка, потому что у нас много хороших ребят. Сейчас я вижу, что она может играть на самом деле здорово, я за нее болею. Иногда мы вместе тренируемся, мне нравится она и по своим личным качествам, она очень сообразительная. Ей 16 лет, а она уже очень умненькая. Мой экс-наставник работает с ней сейчас, поэтому я очень радуюсь ее успехам.