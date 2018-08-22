ФОТО ДНЯ. Свитолина приняла участие в необычной фотосессии для Vogue

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в необычной фотосессии для популярного глянцевого журнала Vogue.
«Невероятные съёмки вместе с Nike для Vogue Magazine», - подписала фото Свитолина.
В настоящее время седьмая ракетка мира находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне Открытом чемпионате США.
Напомним, ранее Свитолина получила седьмой номер посева на US Open.
Источник — Instagram
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