ФОТО ДНЯ. Свитолина приняла участие в необычной фотосессии для Vogue

Мова венгерська важка, Реброву буде важко порозумітись, а Шандор Варга закарпатський пацан, а не ...

от які збочені смаки в клієнтури Вог))) світоліна в стилі унісекс..одного із світових трендів...в...

За кого вболівати？ Вівці, одним словом, під нуль програвати дома далеко не самим сильн...

17:04 — Сергей Попов

Они платные в Украине. Уж лучше смотреть на 2+2 с не самым лучшим комментатором, чем платить и сп...

17:01 — Сергей Попов

Я родом из Херсона, у нас скорость еле до 1мб загрузки скорость доходит.