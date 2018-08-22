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ФОТО ДНЯ. Свитолина приняла участие в необычной фотосессии для Vogue

Первая ракетка Украины снялась для глянцевого журнала

  • 22.08.2018 15:47
  • 2736 просмотров
  • 7 комментариев
Метки
Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в необычной фотосессии для популярного глянцевого журнала Vogue.
 
 

Awesome shoot with @nike for @voguemagazine! 💫✨💥

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

 
«Невероятные съёмки вместе с Nike для Vogue Magazine», - подписала фото Свитолина.
 
В настоящее время седьмая ракетка мира находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне Открытом чемпионате США.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 22.08.2018 16:04
    +6
    Ужас..
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    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 22.08.2018 16:19
    +4
    найк могли и лучше образ сделать ))
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    Mukomol
    online
      Mukomol, 22.08.2018 16:30
    +1
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 22.08.2018 16:32
    +4
    Лінія має назву "Опудало на городі", тренд сезону!
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    Тоні Монтана
    online
    Тоні Монтана, 22.08.2018 16:44
    +1
    Ох і аукнеться їй той фотосет якшо невдало виступить на юес оупен від місцеви хейтерів))
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    Vladislav Budyachenko
    online
      Vladislav Budyachenko, 22.08.2018 16:46
    0
    черти шо
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    deutsch7777
    online
      deutsch7777, 22.08.2018 17:11
    -1
    от які збочені смаки в клієнтури Вог))) світоліна в стилі унісекс..одного із світових трендів...вплив гей-тренду))))а взагалі як все переплелося у сучасному світі....спорт...ескорт послуги.....еротика..порно..хто б років 20-30 тому міг подумати, що відомі спорсменки стануть обличчям журналів ескорт-агенцій.....стануть продавати не лише свої спортивні вміння. але й набивати ціну і піарити своє тіло, знімаючись в еро-фотосесіях у відповідних виданнях)))) сенс жіночого спорту як такого нівелюється повністю))))
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