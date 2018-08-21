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Григор ДИМИТРОВ: «Надеюсь, Федерер будет выступать не слишком долго»

Болгарин восхищается Роджером Федерером

  • 21.08.2018 18:01
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Getty Images. Григор Димитров и Роджер Федерер
© Getty Images. Григор Димитров и Роджер Федерер

Григор Димитров рассказал о своих отношениях с Роджером Федерером:

«Помню, как мы встретились впервые. Это было в Базеле. Я думал, что играю здорово. Но к тому времени я ещё никогда не встречал соперника, который бы не оставлял мне времени на раздумья. У него очень чёткое понимание игры. Он всегда на шаг впереди, именно поэтому Роджер так опасен.

Конечно, он легенда, но в то же время на корте мы все равны. Роджер силён во многих вещах. У нас есть схожие черты, и я всегда ценил сравнения с ним, но мне кажется, что мы играем по-разному. Он величайший теннисист всех времён. Надеюсь, Федерер продолжит выступать, но не слишком долго».

В текущем рейтинге АТР Димитров занимает восьмую строчку.

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Источник — ESPN

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