Григор ДИМИТРОВ: «Надеюсь, Федерер будет выступать не слишком долго»

Григор Димитров рассказал о своих отношениях с Роджером Федерером:
«Помню, как мы встретились впервые. Это было в Базеле. Я думал, что играю здорово. Но к тому времени я ещё никогда не встречал соперника, который бы не оставлял мне времени на раздумья. У него очень чёткое понимание игры. Он всегда на шаг впереди, именно поэтому Роджер так опасен.
Конечно, он легенда, но в то же время на корте мы все равны. Роджер силён во многих вещах. У нас есть схожие черты, и я всегда ценил сравнения с ним, но мне кажется, что мы играем по-разному. Он величайший теннисист всех времён. Надеюсь, Федерер продолжит выступать, но не слишком долго».
В текущем рейтинге АТР Димитров занимает восьмую строчку.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.