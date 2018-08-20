Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Моя цель – войти в топ-50»

«Я очень взволнована. Это так здорово играть на таком корте. Не ожидала, что с первого раза вы правильно произнесете мои имя и фамилию, спасибо (смеется). На центральном корте я играла в последний раз очень давно, это сумасшедшие эмоции, надеюсь я и следующий свой матч тут сыграю.

У меня был план на игру перед матчем, но когда я вышла на корт, то весь план, который остался, – это бороться за каждый мяч. Я так нервничала, но нужно было оставаться спокойной, мне же нечего терять.

Переход в профессиональный тур очень тяжелый, это совсем другой уровень по сравнению с юниорами. Но для этого я тяжело работала, моя цель войти в топ-50», – сказал Ястремская после матча.

Добавим, что Даяна одержала дебютную победу в основной сетке турниров серии Премьер.