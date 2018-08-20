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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Моя цель – войти в топ-50»

18-летняя украинская теннисистка – о дебютной победе в основной сетке турниров серии Премьер

  • 20.08.2018 23:31
  • 451 просмотр
  • 2 комментария
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
 
«Я очень взволнована. Это так здорово играть на таком корте. Не ожидала, что с первого раза вы правильно произнесете мои имя и фамилию, спасибо (смеется). На центральном корте я играла в последний раз очень давно, это сумасшедшие эмоции, надеюсь я и следующий свой матч тут сыграю.
 
У меня был план на игру перед матчем, но когда я вышла на корт, то весь план, который остался, – это бороться за каждый мяч. Я так нервничала, но нужно было оставаться спокойной, мне же нечего терять.
 
Переход в профессиональный тур очень тяжелый, это совсем другой уровень по сравнению с юниорами. Но для этого я тяжело работала, моя цель войти в топ-50», – сказал Ястремская после матча.
 
Добавим, что Даяна одержала дебютную победу в основной сетке турниров серии Премьер.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 23:42
    +2
    Вполне способна и на большее, в отличие от не буду говорить, кого (не от Марты). Я уже заждался прогресса от Даяны, она просто сделала мой сегодняшний вечер, за что отдельное спасибо!
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    Dima Stoyan
      Dima Stoyan, 21.08.2018 00:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 20.08.2018 23:42
    Вполне способна и на большее, в отличие от не буду говорить, кого (не от Марты). Я уже заждался прогресса от Даяны, она просто сделала мой сегодняшний вечер, за что отдельное спасибо!
    скажу я от кого- Козловой и Калининой. Марта думаю еще себя покажет, да и Завацкая надеюсь тоже
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