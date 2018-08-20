Рафаэль НАДАЛЬ: «У китайского тенниса есть большой потенциал»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что в дальнейшем Китай выйдет на передовые позиции в мировом теннисе:

«Очевидно, что для успеха требуются хорошие тренеры, центры подготовки, академии. Думаю, что у Китая есть большой потенциал, возможность отправлять игроков в лучшие академии мира. Это поможет им получить ценный опыт.

В то же время правильно организованные академии могут появиться и в Китае. Все это необходимо для развития юных игроков.

Но, как я говорил, для раскрытия потенциала требуются годы. Уверен, что следующие поколения китайских теннисистов будут бороться за самые высокие места».