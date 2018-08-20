Даяна Ястремская – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа пятая ракетка Украины Даяна Ястремская (№104 WTA) сыграет поединок первого раунда на хардовом Премьере в американском Нью-Хэйвене. Соперницей украинки станет обладательница wild card Даниэль Коллинз из США (№36 WTA).

Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу украинки: 1,8 против 2,15 на американку. Ранее теннисистки между собой не встречались. Во втором круге победительницу матча ожидает пятая сеяная немка Юлия Гёргес.

Отметим, что Ястремская прошла квалификацию, обыграв трех соперниц из топ-100 рейтинга WTA. На данный момент Даяна имеет серию из шести подряд выигранных тай-брейков, четыре из которых в двух последних матчах квалификации в Нью-Хэйвене

Независимо от результата матча, украинка со следующей недели вернется в топ-100 мирового рейтинга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.