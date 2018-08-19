Ястремская героически пробилась в основу Нью-Хэйвена

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) вышла в основную сетку турнира серии Премьер в Нью-Хэйвене (Коннектикут, США). В финале отборочного турнира украинка в двух сетах одолела пятую сеяную швейцарку Белинду Бенчич (№45 WTA).
Нью-Хэйвен. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6(5), 7:6(3)
Напомним, в финальном раунде отборочного турнира Ястремская также на двух тай-брейках одолела Магду Линетт Польши.
В основной сетке соперницами украинской королевы тай-брейков могут стать Арина Соболенко, Даниэль Коллинз, Мария Саккари, Тимея Бачински, Кристина Младенович или победительница квалификации/лаки лузер.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну и традиционный обзор матча Даяны с Бенчич:
http://uatennis.blogspot.com/2018/08/yastremska-bencic-new-haven.html?m=0
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.