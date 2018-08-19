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Ястремская героически пробилась в основу Нью-Хэйвена

Украинка вновь одержала победу на двух тай-брейках

  • 19.08.2018 20:34
  • 1037 просмотров
  • 4 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) вышла в основную сетку турнира серии Премьер в Нью-Хэйвене (Коннектикут, США). В финале отборочного турнира украинка в двух сетах одолела пятую сеяную швейцарку Белинду Бенчич (№45 WTA). 
 
Нью-Хэйвен. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) –  7:6(5), 7:6(3)
 
Напомним, в финальном раунде отборочного турнира Ястремская также на двух тай-брейках одолела Магду Линетт Польши.
 
В основной сетке соперницами украинской королевы тай-брейков могут стать Арина Соболенко, Даниэль Коллинз, Мария Саккари, Тимея Бачински, Кристина Младенович или победительница квалификации/лаки лузер.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алинка Царицына
    online
      Алинка Царицына, 19.08.2018 20:43
    +3
    Жаль, что матчи квалификации не транслируют. С удовольствием бы посмотрела на игру Даяны. Но зато точно теперь увидим ее первый матч в основе. Успеха!
    Ссылка
    pmu123
    online
      pmu123, 19.08.2018 20:45
    +2
    МОЛОДЕЦ настоящий боец
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.08.2018 20:49
    +2
    Молодец Даяна, три подряд победы над игроками первой сотни - хороший результат. И будет возможность одержать четвертую. Ее турнирные перспективы будут очень зависеть от жребия.
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 19.08.2018 20:51
    +2
    Ну... Геройство было одно - отыграть двойной сет-болл на подаче соперницы в первой партии))) а вообще результат очень крутой - молодец, Даяна. И да, тай-брейки, я смотрю, становятся её коньком))) удачи в основе.

    Ну и традиционный обзор матча Даяны с Бенчич:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/08/yastremska-bencic-new-haven.html?m=0
    Ссылка
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