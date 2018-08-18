Нью-Хэйвен. Ястремская вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) вышла в финал квалификации на турнире серии Премьер в Нью-Хэйвене (Коннектикут, США). В полуфинале отборочного турнира украинка в двух сетах одолела вторую ракетку Польши Магду Линетт (№60 WTA). Поединок продолжался более двух часов и закончился победой Даяны на двух тай-брейках.

Нью-Хэйвен. Полуфинал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:6(3), 7:6(4)

За выход в основу украинке придется сыграть с победительницей матча Белинда Бенчич - Уитни Осигве.