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Нью-Хэйвен. Ястремская вышла в финал квалификации

Украинка на двух тай-брейках обыграла Магду Линетт из Польши

  • 18.08.2018 20:08
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) вышла в финал квалификации на турнире серии Премьер в Нью-Хэйвене (Коннектикут, США). В полуфинале отборочного турнира украинка в двух сетах одолела вторую ракетку Польши Магду Линетт (№60 WTA). Поединок продолжался более двух часов и закончился победой Даяны на двух тай-брейках.
 
Нью-Хэйвен. Полуфинал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) –  7:6(3), 7:6(4)
 
Напомним, в первом раунде отборочного турнира Ястремская одолела Бернарду Перу из США.
 
За выход в основу украинке придется сыграть с победительницей матча Белинда Бенчич - Уитни Осигве.
 
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Источник — Sport.ua

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