Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Новак ДЖОКОВИЧ: «В Цинциннати на кону стоит история»

Серб может собрать коллекцию Мастерсов

  • 19.08.2018 17:25
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Новак ДЖОКОВИЧ: «В Цинциннати на кону стоит история»
Серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. Там он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
 
«Я снова вышел здесь в финал и в шестой раз постараюсь завоевать титул. Конечно, надеюсь, что на этот раз смогу взять в руки главный трофей. Сделаю всё, что в моих силах. История стоит на кону, я прекрасно это знаю, и это ещё сильнее мотивирует меня», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
 
31-летний серб в шестой раз вышел в финал Western & Southern Open, где поборется за первый титул. Американский турнир – единственный «Мастерс», который Джокович, 30-кратный чемпион турниров этой категории, не выигрывал. В Открытой эре всего три игрока пять раз играли в финале одного турнира, ни разу его не выиграв: Джокович в Цинциннати, Энди Маррей на Australian Open и Рафаэль Надаль в Майами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.