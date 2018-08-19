Новак ДЖОКОВИЧ: «В Цинциннати на кону стоит история»

Серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. Там он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером

«Я снова вышел здесь в финал и в шестой раз постараюсь завоевать титул. Конечно, надеюсь, что на этот раз смогу взять в руки главный трофей. Сделаю всё, что в моих силах. История стоит на кону, я прекрасно это знаю, и это ещё сильнее мотивирует меня», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

31-летний серб в шестой раз вышел в финал Western & Southern Open, где поборется за первый титул. Американский турнир – единственный «Мастерс», который Джокович, 30-кратный чемпион турниров этой категории, не выигрывал. В Открытой эре всего три игрока пять раз играли в финале одного турнира, ни разу его не выиграв: Джокович в Цинциннати, Энди Маррей на Australian Open и Рафаэль Надаль в Майами.