Цинциннати. Халеп вышла во второй финал подряд

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати. В матче полуфинала соревнований Халеп в двух сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Халеп один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойтов из 6. На счету Соболенко 7 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойта из 7.

В финале турнира в Цинциннати Халеп сразится с голландкой Кики Бертенс, которая в полуфинале одержала волевую победу над чешкой Петрой Квитовой (8) со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Финал состоится в воскресеньн, 19 августа.

Напомним, что именно Халеп и Бертенс на стадии четвертьфинала обыграли украинок Цуренко и Свитолину.

Напомним, что Симона Халеп во второй раз выиграла турнир в Монреале.