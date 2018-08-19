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Цинциннати. Халеп вышла во второй финал подряд

Румынская теннисистка без проблем разобралась с Соболенко

  • 19.08.2018 09:00
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати. В матче полуфинала соревнований Халеп в двух сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.
 
Халеп один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойтов из 6. На счету Соболенко 7 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойта из 7. 
 
В финале турнира в Цинциннати Халеп сразится с голландкой Кики Бертенс, которая в полуфинале одержала волевую победу над чешкой Петрой Квитовой (8) со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Финал состоится в воскресеньн, 19 августа.
 
Напомним, что именно Халеп и Бертенс на стадии четвертьфинала обыграли украинок Цуренко и Свитолину.

Напомним, что Симона Халеп во второй раз выиграла турнир в Монреале.

 

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Источник — Sport.ua

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