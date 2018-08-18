Кики Бертенс стала первой финалисткой турнира в Цинциннати

Фантастическое выступление Кики Бертенс на американском грунте продолжается. В полуфинале турнира серии Премьер 5 в Цинциннати представительница Нидерландов в трех сетах обыграла Петру Квитову из Чехии.
Цинциннати. Полуфинал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:2
Это пятая победа над теннисисткой из топ-10 для Бертенс за последние две недели и девятая в 2018 году. До этого сезона Кики всего трижды побеждала лучших теннисисток мирового рейтинга.
Напомним, в полуфинале представительница Нидерландов легко разобралась с Элиной Свитолиной.
В финале Бертенс встретится с победительницей матча Симона Халеп – Арина Соболенко.
Источник — Sport.ua
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Якось такою мала би бути реакція чеських вболівальників на поразку виходячи з наших реалій)))
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