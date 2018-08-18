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Кики Бертенс стала первой финалисткой турнира в Цинциннати

Обидчица Элины Свитолиной выиграла полуфинальный матч у Петры Квитовой

  • 18.08.2018 21:15
  • 509 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс
Фантастическое выступление Кики Бертенс на американском грунте продолжается. В полуфинале турнира серии Премьер 5 в Цинциннати представительница Нидерландов в трех сетах обыграла Петру Квитову из Чехии.
 
Цинциннати. Полуфинал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Петра Квитова (Чехия) –  3:6, 6:4, 6:2
 
Это пятая победа над теннисисткой из топ-10 для Бертенс за последние две недели и девятая в 2018 году. До этого сезона Кики всего трижды побеждала лучших теннисисток мирового рейтинга.
 
Напомним, в полуфинале представительница Нидерландов легко разобралась с Элиной Свитолиной.
 
В финале Бертенс встретится с победительницей матча Симона Халеп – Арина Соболенко.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.08.2018 21:35
    0
    Та Петра випадковий пасажир, їй далеко до топів. В турі тенісисток 200 є сильніших за неї. По менше треба було тусуватись, а думати про теніс. Зіграла на кантору. На US open пройде максимум в друге коло.

    Якось такою мала би бути реакція чеських вболівальників на поразку виходячи з наших реалій)))
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