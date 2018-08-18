Петра Квитова – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 августа, на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати чешская теннисистка Петра Квитова (№6 WTA) проведет поединок 1/2 финала против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA).
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу Квитовой: 1,7 против 2,3 на Бертенс.
Напомним, представительница Нидерландов в четвертьфинале обыграла Элину Свитолину.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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