Петра Квитова – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 августа, на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати чешская теннисистка Петра Квитова (№6 WTA) проведет поединок 1/2 финала против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Квитовой: 1,7 против 2,3 на Бертенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.