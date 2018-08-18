Кики БЕРТЕНС: «Раньше никогда не выступала так хорошо на харде»

Сегодня ночью Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Элину Свитолину – 6:4, 6:3.

Голландка прокомментировала свою победу:

«Раньше я никогда не выступала так хорошо на хардовых турнирах, и за последние годы я выиграла не так много матчей, а сейчас у меня это получается, и я стараюсь сыграть как можно больше. На прошлой неделе я одержала несколько побед, а сейчас даже больше. Я очень рада, что могу играть так много матчей.



В начале сезона я постаралась играть немного агрессивнее и чаще пробивать. Также, я думаю, что стала лучше передвигаться по корту, улучшила свою физическую форму. В целом, это комбинация многих вещей».