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Кики БЕРТЕНС: «Раньше никогда не выступала так хорошо на харде»

Голландка удивлена своему успеху в Цинциннати

  • 18.08.2018 13:48
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс

Сегодня ночью Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Элину Свитолину – 6:4, 6:3.

Голландка прокомментировала свою победу:

«Раньше я никогда не выступала так хорошо на хардовых турнирах, и за последние годы я выиграла не так много матчей, а сейчас у меня это получается, и я стараюсь сыграть как можно больше. На прошлой неделе я одержала несколько побед, а сейчас даже больше. Я очень рада, что могу играть так много матчей.

В начале сезона я постаралась играть немного агрессивнее и чаще пробивать. Также, я думаю, что стала лучше передвигаться по корту, улучшила свою физическую форму. В целом, это комбинация многих вещей».

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Источник — WTA

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