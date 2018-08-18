Цинциннати. Соболенко продолжает сенсационный путь

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати одержала победу над американкой Мэдисон Кис (13) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.

20-летняя теннисистка, занимающая 34-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 54% розыгрышей. Американка исполнила 8 эйсов при одной двойной ошибке.

Это самый большой успех в карьере молодой теннисистки. В новом рейтинге она поднимется в ТОП-30. В этом сезоне это ее восьмая победа над теннисистками из ТОП-20.

После игры Соболенко рассказала о своей игре и эмоциях. «Потрясающий опыт, и я очень рада, что сделала это в двух сетах. Я всегда получаю удовольствие от игры на центральном корте. Перед выходом на корт неважно, с кем предстоит играть. Ты просто должен показать свой максимум. Уже после игры понимаю, что одолела игрока с таким высоким рейтингом.

Матч с Халеп будет очень трудным, она отличная теннисистка и невероятный боец, но я постараюсь показать свой лучший теннис»

За выход в финал турнира Соболенко поспорит с первой ракеткой рейтинга WTA румынкой Симоной Халеп, о быгравшей в четвертьфинале нашу Лесю Цуренко.

Встреча состоится сегодня, 18 августа, начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.