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Цинциннати. Соболенко продолжает сенсационный путь

Теннисистка из Беларуси установила свой карьерный рекорд

  • 18.08.2018 09:56
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Цинциннати. Соболенко продолжает сенсационный путь
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати одержала победу над американкой Мэдисон Кис (13) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.
 
20-летняя теннисистка, занимающая 34-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 54% розыгрышей. Американка исполнила 8 эйсов при одной двойной ошибке. 
 
Это самый большой успех в карьере молодой теннисистки. В новом рейтинге она поднимется в ТОП-30. В этом сезоне это ее восьмая победа над теннисистками из ТОП-20.
 
После игры Соболенко рассказала о своей игре и эмоциях.  «Потрясающий опыт, и я очень рада, что сделала это в двух сетах. Я всегда получаю удовольствие от игры на центральном корте. Перед выходом на корт неважно, с кем предстоит играть. Ты просто должен показать свой максимум. Уже после игры понимаю, что одолела игрока с таким высоким рейтингом.
 
Матч с Халеп будет очень трудным, она отличная теннисистка и невероятный боец, но я постараюсь показать свой лучший теннис»
 
За выход в финал турнира Соболенко поспорит с первой ракеткой рейтинга WTA румынкой Симоной Халеп, обыгравшей в четвертьфинале нашу Лесю Цуренко.
 
Встреча состоится сегодня, 18 августа, начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua

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