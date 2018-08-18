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Цинциннати. Федерер вышел в полуфинал

Швейцарец выиграл у своего соотечественника

  • 18.08.2018 09:25
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Цинциннати (США). Федерер одолел своего соотечественника Стэна Вавринку, получившего wild card от организаторов соревнований, со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2. В начале третьего сета матч был прерван из-за дождя.
 
Продолжительность встречи составила 2 час 16 минуты. Федерер выполнил семь подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Вавринки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Теннсисты встречались друг с другом 24 раза, счёт в противостоянии — 21-3 в пользу Федерера.
 
В полуфинале Федерер, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который одолел аргентинца Хуана-Мартина дель Потро — 7:6, 7:6.
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Источник — Sport.ua

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