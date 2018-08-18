Цинциннати. Федерер вышел в полуфинал

Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Цинциннати (США). Федерер одолел своего соотечественника Стэна Вавринку, получившего wild card от организаторов соревнований, со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2. В начале третьего сета матч был прерван из-за дождя.

Продолжительность встречи составила 2 час 16 минуты. Федерер выполнил семь подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Вавринки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Теннсисты встречались друг с другом 24 раза, счёт в противостоянии — 21-3 в пользу Федерера.

В полуфинале Федерер, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который одолел аргентинца Хуана-Мартина дель Потро — 7:6, 7:6.