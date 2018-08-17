Цинциннати. Кербер, Стивенс и Гарсия покидают турнир

11:34 — vitaha33

У нас є ще люди, які можуть не вміти читати російською чи українською? За роки, прожиті в цій дер...

11:33 — Vetal

В стране должно было давно быть два официальных языка. Русский и украинский. А все те кто с этим ...

11:33 — Andry1994

Державною мовою давайте!

11:31 — vitaha33

Друже, респект тобі і уважуха за позицію, але правильно писати не "розмовляю на українській ...