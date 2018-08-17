Цинциннати. Кербер, Стивенс и Гарсия покидают турнир

В третьем круге турнира в Цинциннати зафиксировано сразу несколько неожиданных результатов. Финалистка Монреаля Слоан Стивенс проиграла Элизе Мертенс, победительница Уимблдона Анжелик Кербер уступила Мэдисон Киз, а еще одну теннисистку топ-10 Каролин Гарсию выбила из борьбы Арина Соболенко.
Цинциннати. Второй круг
Мэдисон Киз (США) – Анжелик Кербер (Германия) – 2:6, 7:6, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 3:6, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2
Элиза Мертенс (Бельгия) – Слоан Стивенс (США) – 7:6, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 3:6, 4:1 (матч прерван из-за дождя)
Добавим, что Элина Свитолина из-за плохой погоды не смогла провести поединок третьего круга против Аманды Анисимовой. Он будет сыгран сегодня, начало матча назначено на 18:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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