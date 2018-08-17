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Цинциннати. Матч Свитолиной перенесли на завтра

Дождь внес свои коррективы в расписание матчей турнира в Цинциннати

  • 17.08.2018 05:43
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня ночью Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в Цинциннати должна была встретиться с Амандой Анисимовой.

Однако из-за сильных дождей матч Свитолиной, как и ряд других матчей в мужской и женской сетке, были перенесены на завтра. Полное расписание игрового дня станет известно позже.

Еще 4 матча на турнире в Цинциннати (Джокович – Димитров, Фучович – Вавринка, Хачанов – Чилич и Контавейт – Бертенс) были прерваны. Доигрываться они также будут завтра.

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Источник — Twitter

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