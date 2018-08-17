Цинциннати. Матч Свитолиной перенесли на завтра

Сегодня ночью Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в Цинциннати должна была встретиться с Амандой Анисимовой.

Однако из-за сильных дождей матч Свитолиной, как и ряд других матчей в мужской и женской сетке, были перенесены на завтра. Полное расписание игрового дня станет известно позже.

Еще 4 матча на турнире в Цинциннати (Джокович – Димитров, Фучович – Вавринка, Хачанов – Чилич и Контавейт – Бертенс) были прерваны. Доигрываться они также будут завтра.